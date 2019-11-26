أردوغان يحث المواطنين على تحويل مدخراتهم إلى الليرة

اسطنبول- (د ب أ):

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين، اليوم الثلاثاء، على تحويل مدخراتهم بالدولار وغيرها من العملات الاخرى، إلى الليرة، لاظهار التضامن الوطني.

وقال أردوغان لحزبه الحاكم في اجتماع بالبرلمان: "أناشد أمتنا. فلنترك الدولار وما شابهه. فلننتقل إلى عملتنا، إلى الليرة التركية."

وأضاف أردوغان أن "الليرة التركية لم تعد تتسبب في فقدان (المستثمرين). فلنظهر وحدتنا الوطنية في هذا الشأن أيضا"، واصفا وجود مشكلات في الاقتصاد بأنها مجرد "أكاذيب".

وكان الاقتصاد التركي واجه في نهاية العام الماضي حالة ركود، لم يتعافَ منها قبل الربع الأول من عام 2019.

وفقدت الليرة نحو 10 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام.

وقال أردوغان بينما كان يدعو رواد الأعمال الأجانب إلى الاستثمار في تركيا، إن هناك انتعاش اقتصادي جار "بكل قوة"ِ.

وقد بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 5.75 ليرة، ليسجل بذلك خسارة حجمها أكثر من واحد بالمئة خلال أكثر من أسبوع.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الثلاثاء عن أردوغان قوله للصحفيين، إن أسعار الفائدة ومعدل التضخم، سينخفضان إلى أقل من 10 في المئة "بصورة دائمة"، بداية من العام المقبل.

ونقلت "بلومبرج" عن صحيفة "دايلي صباح" التركية أن سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي التركي كان قد بلغ 14 بالمئة، في أكتوبر الماضي، بينما بلغ معدل التضخم 8.6 بالمئة.

ومن المقرر عقد اجتماع البنك المركزي المقبل لسعر الفائدة في ديسمبر المقبل.