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تركيا: لقد أوضحنا اعتزامنا نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400

02:07 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
تركيا: لقد أوضحنا اعتزامنا نشر منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400

منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400

أنقرة- (د ب أ):

قالت تركيا إنها أوضحت تماما اعتزامها نشر منظومة الدفاع الصاروخية التي تسلمتها حديثا من روسيا، وذلك بعد يوم واحد من التعرض لخطر العقوبات الأمريكية بسبب بدء تجريب المنظومة.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو لوكالة "بلومبرج" للأنباء في أنقرة اليوم الثلاثاء: "هل يمكن أن يشتري أحد منظومة دفاع جوي للاحتفاظ بها في الصندوق؟ ... لم نتعهد لأي أحد بعدم نشر أو استخدام (صواريخ) إس-400".

وأضاف أن عرض تركيا تشكيل لجنة مشتركة مع الولايات المتحدة للتحقيق في المخاوف الأمريكية إزاء الصواريخ الروسية لا يزال قائما".

وقال: "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في اتهاماتها، ينبغي أن توافق على تشكيل مثل هذه اللجنة".

وسوف تزيد التجارب الرادارية للمنظومة الصاروخية في أنقرة هذا الأسبوع من الضغط على وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي.

كما تزيد التجارب من تحفيز مجلس الشيوخ الأمريكي على المضي قدما في فرض عقوبات إضافية ردا على العملية العسكرية التركية في شمال سورية، مثلما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بشكل شخصي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض هذا الشهر.

منظومة الدفاع الصاروخية تركيا مولود تشاووش أوغلو العقوبات الأمريكية

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