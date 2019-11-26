تايوان تمنع مغادرة زوجين صينيين أراضيها في ظل اتهامات بالتجسس

تايبيه- (د ب ا):

أصدر مكتب الإدعاء في تايوان، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع رجل أعمال صيني وزوجته من مغادرة البلاد، عقب أن ورد ذكر اسمه في حديث لمواطن صيني موجود في أستراليا، اعترف أنه كان يعمل في الاستخبارات الصينية.

ويدير الزوجان شركة استثمارات مقرها هونج كونج، وقال المنشق الصيني وانج ويليام ليجيانج، في وسائل الإعلام الأسترالية، إن الشركة كان لها تأثير على التغطية الإعلامية في تايوان، وتدخلت في الانتخابات هناك.

واحتجزت الشرطة في مطار تاويوان الدولي، أمس الأول الأحد، "شيانج شين" المدير والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية وزوجته "كونج تشينج".

وجاءت عملية إلقاء القبض عليهما عقب أن نقلت وسائل إعلام أجنبية عن وانج، الذي يعسى للجوء في أستراليا، القول إن الشركة الاستثمارية وظفته لكي يساعدها في تنفيذ عمليات تدخل في الشؤون التايوانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية.

وأرسل شيانج وكونج لمكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه، في وقت متأخر من أمس الاثنين، للاشتباه في انتهاكهما لقانون الأمن القومي التايواني.

وقالت متحدثة باسم المكتب إن الزوجين كانا "متعاونين" خلال عملية الاستجواب.

وأضافت المتحدثة تشين يو بينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم هاتفيًا: "تم منعهما من مغادرة تايوان. سوف يتم إجراء مزيد من الاستجوابات قريبًا".

وقالت الشركة الاستثمارية أمس الاثنين إنها لم توظف وانج مطلقًا، مضيفة أن التحقيقات في تايوان لن تؤثر على أعمالها.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى في 11 يناير 2020.

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