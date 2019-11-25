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نائب بحزب نتنياهو يدعوه لاستخلاص العبر من فشله

11:18 ص الإثنين 25 نوفمبر 2019
نائب بحزب نتنياهو يدعوه لاستخلاص العبر من فشله

بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

دعا جدعون ساعر، النائب بحزب "ليكود" الإسرائيلي، زعيمَ الحزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "استخلاص العبر من فشله".

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي، فقد حذر ساعر من أن الحزب "سيفقد مقاليد الحكم لو أجريت انتخابات ثالثة".

وقال ساعر إن "نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة حتى لو أجريت انتخابات ثالثة ورابعة للكنيست"، وشدد على أنه "يجب على نتنياهو أن يستخلص العبر من فشله وألا يجر الدولة إلى معركة انتخابية جديدة".

وكان ساعر تقدم أمس بطلب لرئاسة الحزب لإجراء انتخابات داخلية قبل 11 ديسمبر المقبل.

وهذه هي أول محاولة رسمية داخل الحزب المنتمي إلى تيار يمين الوسط للإطاحة بزعيمه منذ إعلان النائب العام الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت الأسبوع الماضي توجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء.

وتنتهي في 11 من الشهر القادم مهلة منحها الرئيس رؤوفين ريفلين لنواب الكنيست لتشكيل حكومة، وإلا فإنه سيتعين التوجه لانتخابات نيابية ستكون الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد.

وكان نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي. ومن ثم جرت الدعوة لانتخابات جديدة في سبتمبر ولم يتمكن بعدها أيضا من تشكيل الحكومة. ولاحقا تم تكليف بيني جانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" بتشكيل الحكومة إلا أنه فشل أيضا.

وأكد حزب ليكود اليوم أن نتنياهو وافق على إجراء الانتخابات في غضون ستة أسابيع.

وكان ساعر رحب بموافقة نتنياهو على إجراء انتخابات داخلية لرئاسة الحزب، ولكنه شدد على ضرورة أن تتم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة من جانب الكنيست الموجود.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه بسبب توجيه لائحة اتهام ضده، وإنما يجبره فقط على الاستقالة إذا ما تمت إدانته في النهاية.

نتنياهو حزب ليكود الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الكنيسة

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