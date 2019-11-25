ميليشيات الحوثي تعتقل عشرات الموظفين بعد مطالبتهم برواتبهم

صنعاء- (أ ش أ):

اعتقلت مليشيات الحوثي الانقلابية، في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، عددًا من الموظفين بعد مطالبتهم برواتبهم.

وأكدت مصادر، وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث"، أن عناصر من مليشيات الحوثي وبعض الموالين لهم في مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أبلغوا عن العشرات من الموظفين المطالبين برواتبهم والذين تم اعتقالهم خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى أن العشرات من الموظفين الذين طالبوا من المسؤولين المعينين من قبل المليشيات بصرف رواتبهم المنقطعة منذ أكثر 4 سنوات تم اعتقالهم والزج بهم في سجون سرية.

وأضافت أن المليشيات اعتقلت الموظفين بعد أن وجهت لهم تهم التحريض بذريعة دعوتهم الموظفين للوقوف ضد المليشيات بعد امتناعها عن صرف مرتباتهم.

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