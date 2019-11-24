رئيس الوزراء الفلسطيني: قضية الأسرى ستبقى على سلم الأولويات

رام الله - أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية ـ أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، ستبقى على سلم الأولويات، وسيتم نقلها إلى كافة المحافل الدولية .

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، عائلة الأسير سامي أبو دياك ، الذي يعاني وضعا صحيا خطيرا، في بلدة "سيلة الظهر " بمدينة جنين، بحضور عدد من أهالي الأسرى، ومحافظ جنين أكرم الرجوب، وعدد من الوزراء.

وقال إن الاحتلال لا يقدم على حجب ضوء الشمس عن الاسرى فقط ، بل يحجب الدواء عنهم، مما يصيبهم بكل الأمراض ، لافتا إلى بعث رسائل إلى الصليب الأحمر الدولي للاضطلاع بدوره .