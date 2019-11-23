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بوليفيا تستعد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب استقالة موراليس

11:45 م السبت 23 نوفمبر 2019
بوليفيا تستعد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة عقب استقالة موراليس

إيفو موراليس

سوكريه - (د ب أ)

توصلت فصائل المعارضة في بوليفيا إلى اتفاق يقضي بإجراء انتخابات جديدة عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات توسطت فيها كل من الكنيسة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقد أيدت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ في بوليفيا الاتفاق الذي سيتم إحالة مشروع قانون بشأنه إلى مجلسي النواب والشيوخ.

ونقلت تقارير صحفية محلية عن النائب هنري كاربيرا، نائب رئيس مجلس النواب، قوله إن حزب الرئيس المستقيل إيفو موراليس "الحركة من أجل الاشتراكية" يستعد لدعم الاتفاق.

وبموجب هذا الاتفاق، لا يحق لأي شخص قضى فترتين في الرئاسة الترشح مجددا، وهو ما يعني استبعاد موراليس من سباق الانتخابات الرئاسية.

وأسفرت الاحتجاجات الأخيرة في بوليفيا عن مقتل 32 شخصا.

إيفو موراليس سوكريه بوليفيا

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