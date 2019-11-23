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حرس السواحل الإيطالية تنقذ 143 مهاجرًا البحر المتوسط

11:11 م السبت 23 نوفمبر 2019
حرس السواحل الإيطالية تنقذ 143 مهاجرًا البحر المتوسط

حرس السواحل الإيطالي ينقذ مُهاجرين في عرض البحر

روما - (د ب أ)

أنقذت قوات حرس السواحل الإيطالية اليوم السبت، 143 مهاجرًا أمام شواطئ جزيرة لامبيدوسا بعد تحطم زوارقهم.

وذكرت قوات حرس الحدود الإيطالية مساء اليوم السبت إنها تلقت بلاغًا من أحد المواطنين عن تعرض زورق طوله عشرة أمتار يحمل أكثر من مئة شخص على متنه لمخاطر في البحر فتوجهت إلى الزورق وأنقذت من فيه.

ويبدو أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر تسببا في انقلاب القارب بعد قليل من إنقاذ ركابه.

وتمكنت قوات حرس الحدود الإيطالية بحسب بياناته الخاصة من إنقاذ ما مجموعه 143 شخصا اليوم السبت كانوا على متن أربعة زوارق مختلفة ونقلوهم إلى ميناء لامبيدوسا.

واستخدمت قوات حرس الحدود طائرة في عمليات الإنقاذ، وأفادت بأن أحدا لم يصب عبر تحطم الزوارق ولا أثناء عمليات الإنقاذ.

حرس السواحل الإيطالية إيطاليا جزيرة لامبيدوسا

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