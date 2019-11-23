الصدر يدعو إلى إبعاد قطاعي التعليم والصحة عن الاضراب في العراق

القاهرة - (مصراوي)

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى إبعاد قطاعي التعليم والصحة عن الإضراب العام في العراق، حال استمراره.

وقال الصدر، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "تعليمهم وتعلمهم واجب، فلا تضيعوا مستقبلهم".

وداع قوات الأمن إلى حماية المتظاهرين، فيما طالب بعدم رفع صوره في الاحتجاجات ورفع العلم العراقي فقط.