أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

البحرية الليبية: إنقاذ 99 مهاجرا شرق طرابلس

06:27 م السبت 23 نوفمبر 2019
البحرية الليبية: إنقاذ 99 مهاجرا شرق طرابلس

إنقاذ 99 مهاجرا شرق طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 99 مهاجرا شمال غرب مدينة الخمس الواقعة شرق طرابلس، بينهم امرأة وضعت مولودها خلال عملية الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، عميد بحار "مسعود إبراهيم" في تصريح صحفي اليوم السبت، إن بلاغا ورد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية دفع لابحار الزورق (فزان) في مهمة بحث وإنقاذ، تمكن خلالها من إنقاذ 99 مهاجرا كانوا على متن قارب شمال غرب مدينة الخمس.

كما أفاد المتحدث بنقل كل المهاجرين إلى نقطة الإنزال الخاصة بحرس السواحل في ميناء الخمس، دون الإشارة إلى نقلهم لأحد مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما جرت العادة.

وتعدُ ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا.

البحرية الليبية انقاذ مهاجرين طرابلس

الخبر التالى:

بنس يؤكد أهمية تحالف واشنطن وكردستان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. كريستال بالاس 1 - 2 ليفربول.. فرمينيو يتقدم