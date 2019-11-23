روسيا: لا معلومات لدينا عن انفجار في بحر الصين الجنوبي

موسكو - أ ش أ

أعلن وزير الموارد الطبيعية الروسي ديمتري كوبيلكين، أنه لا معلومات لدى وزارته حول انفجار وقع في منطقة بحر الصين الجنوبي.

ونفى الوزير الروسي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت توجه أي من المتخصصين الروس إلى مكان الحادث المزعوم.

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام نشرت مزاعم بشأن وقوع انفجار، خلف إشعاعات نووية في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب صحيفة "ريوكيو سيمبو" اليابانية اكتشف أحد سكان جزيرة مياكو اليابانية مساء الاثنين الماضي على الشاطئ اسطوانه كتب عليها "قضيب وقود اليورانيوم"، ولكن وحدات الجيش، التي وصلت إلى الموقع لاجراء قياسات للإشعاع، أكدت عدم تسجيل أي زيادة في الاشعاع بالمنطقة.

وكانت صحيفة أمريكية قد زعمت أيضا أن انفجارا نوويا وقع تحت الماء في بحر الصين الجنوبي، على عمق 50 مترا وتراوحت قوته بين 10 و20 كيلو طن.

يُشار إلى أن الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك أعلنت في وقت سابق أنه لا يوجد أي تهديد على أرواح الناس جراء تقارير وسائل الإعلام حول الانفجار في بحر الصين الجنوبي، وأوضحت الهيئة الروسية أنها بصدد تعزيز مراقبة الوضع الإشعاعي في المنطقة.