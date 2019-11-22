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حماس: إسرائيل تتحمل مسؤولية جمود مفاوضات تبادل الأسرى

02:31 م الجمعة 22 نوفمبر 2019
حماس: إسرائيل تتحمل مسؤولية جمود مفاوضات تبادل الأسرى

حركة حماس - ارشيفية

غزة - (د ب أ):

نفي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤول ملف الأسرى فيها موسى دودين اليوم الجمعة، ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال دودين في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "الجمود في هذا الملف يتحمله الاحتلال الإسرائيلي وقادته".

وأضاف "نأمل من وسائل الإعلام الفلسطينية أن تكون عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط".

وأعلنت حماس أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين من دون أن تحدد مصيرهم وتطالب بالإفراج عنهم في اتفاق تبادل، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى. وتعتقل إسرائيل أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني.

حركة حماس إسرائيل مفاوضات تبادل الأسرى

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