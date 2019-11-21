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حسام زكي: الانتخابات هي الحلّ لإنهاء الانقسام الفلسطيني

11:51 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
حسام زكي: الانتخابات هي الحلّ لإنهاء الانقسام الفلسطيني

مواجهات غزة بين الاحتلال والفلسطينيين

كتبت – إيمان محمود:

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الحلّ للوضع الملتهب في قطاع غزة المُحاصر، والانقسام الفلسطيني، يكمن في إجراء انتخابات فلسطينية، حتى يعبّر الشعب عما يريده.

وأضاف زكي في حوار لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الانتخابات الفلسطينية لن تكون سهلة، وهي تُجرى تحت الاحتلال، وبالتالي من المتوقَّع أن تواجه صعوبات وتحديات.

واستطرد: "والرئيس أبو مازن كان واضحاً في هذا الخصوص، وهو يريد تنظيم هذه الانتخابات، وهي مطلوبة لوضع الأمور في نصابها كما ينبغي".

الاحتلال الاسرائيلي الانقسام الفلسطيني حسام زكي

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