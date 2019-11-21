رئيس مجلس السيادة السوداني يبعث برقية عزاء لرئيس الإمارات

الخرطوم - أ ش أ

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وذكر مجلس السيادة - في بيان اليوم الخميس - أن البرهان أعرب عن أصدق التعازي في الفقيد والمصاب الجلل، داعيا الله عز وجل أن يتقبله عنده مع الصديقين والشهداء والصالحين.