ترامب يرحب بإطلاق "طالبان" سراح رهينتين غربيين

كابول - (أ ش أ):

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيام حركة (طالبان) بإطلاق سراح رهينتين غربيين في إطار صفقة مع الحكومة الأفغانية، معربا عن أمله في أن يؤدي الإفراج عنهما إلى وقف إطلاق النار في أفغانستان.

وكتب ترامب تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي - نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس -: "نحتفل مع عائلتي كيفين كينج وتيم ويكس بإطلاق سراحهما من أسر (طالبان).. شكرا للرئيس عبد الغني لدعمه الباسل".

وأضاف: "دعونا نأمل بأن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من الأمور الجيدة على جبهة السلام مثل وقف إطلاق النار الذي سيساعد بدوره في إنهاء هذه الحرب الطويلة.. أنا فخور بفريقي".

وكانت حركة طالبان قد أطلقت سراح الأستاذين المختطفين من الجامعة الأمريكية في أفغانستان أمس الأول، بعد ساعات من مغادرة ثلاثة من كبار قادة شبكة حقاني لأفغانستان بعد أن أطلقت الحكومة الأفغانية سراحهم.

تمت عملية تبادل الأسرى وسط الجهود المستمرة لإحياء محادثات السلام التي ألغاها ترامب إثر سلسلة من الهجمات القاتلة في العاصمة كابول في سبتمبر الماضي.