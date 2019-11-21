السعودية ترحب بقرار أمريكي لإنهاء إعفاء منشأة فوردو الإيرانية من العقوبات

الرياض - (د ب أ)

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن ترحيب بلاده وارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإلغاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، اعتبارًا من 15 ديسمبر 2019.

وأكد المصدر أن المملكة تدعم الخطوة الأمريكية لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران، وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، كما أنها تترجم مشروعية قلق المملكة من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران للاتفاق النووي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد المصدر على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما مماثلا تجاه تجاوزات إيران لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقرير لها الأسبوع الماضي أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، لتؤكد بذلك أن الجمهورية الإسلامية اتخذت خطوة إضافية في انتهاك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى.

وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو "نتيجة لذلك، ستنهي الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019".