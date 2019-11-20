"تويتر" يحذر حزب المحافظين البريطاني بسبب تعديل حسابه خلال مناظرة انتخابية

لندن - (د ب أ)

أصدر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تحذيرا لحزب المحافظين البريطاني، المنتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الأربعاء بعدما أضاف الحزب إعلانًا بارزًا بعنوان "تقصي حقائق بريطانيا" إلى حسابه الرئيسي على تويتر خلال مناظرة انتخابية متلفزة.

ونشر المكتب الإعلامي للحزب المحافظ عدة مزاعم مثيرة للجدل عبر تويتر وعنوانا "حكم تقصي حقائق بريطانيا" يعلن فوز جونسون في المناظرة التي تم بثها على الهواء مباشرة مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء.

وقال ناطق باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تويتر ملتزم بتسهيل مناظرة صحية خلال الانتخابات العامة البريطانية".

وأوضح تويتر: "لدينا قواعد عالمية موضوعة تحظر السلوك الذي يمكن أن يضلل الناس بما في ذلك هؤلاء الذين لديهم حسابات إلكترونية مدققة".

وقال: "أي محاولات أخرى لتضليل الناس بتعديل معلومات ملفات تعريف مدققة، بأسلوب جرى رؤيته خلال المناظرات الانتخابية البريطانية، سوف يسفر عن خطوة تصحيحية حاسمة".

وذكرت لجنة الانتخابات وهي الجهة الرقابية على الانتخابات في بريطانيا، أن الناخبين "يحق لهم الحصول على الشفافية والنزاهة من المرشحين في الفترة السابقة على أي انتخابات". كان المحافظون قد واجهوا اتهامًا بتضليل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أوائل الشهر الجاري بعدما نشروا مقطعا مصورا معدلا للحوار التليفزيوني الذي أجراه المتحدث باسم شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كير ستارمر المنتمي لحزب العمال، حيث جعلوه يبدو كأنه غير قادر على الإجابة عن سؤال بشأن سياسة حزبه الخاصة بالبريكست.