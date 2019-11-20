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طائرة مجهولة تقتل وتصيب 20 مسلحا غرب الموصل العراقية

01:44 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
طائرة مجهولة تقتل وتصيب 20 مسلحا غرب الموصل العراقية

طائرة مجهولة

الموصل- (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاربعاء، أن طائرة مجهولة وجهت ضربة جوية لمقر تابع لقوات اليبشه الايزيدية في منطقة خانه صور التابعة لقضاء سنجار غرب الموصل، 400كم شمال بغداد.

وقالت خلية الاعلام، في بيان صحفي اليوم إن الضربة أسفرت عن تدمير المقر بالكامل وقتل وجرح 20 عنصرا من قوات اليبشه.

يشار إلى أن أغلب عناصر قوات اليبشه من الايزيديين وهم يتبعون حزب العمال الكردستاني التركي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اليوم تحييد عشرة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة إنه تم استهداف المشتبه بهم مع ذخائرهم وأسلحتهم بعد رصد استعدادهم لتنفيذ هجوم.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية انفصالية.

طائرة مجهولة الموصل ضربة جوية قوات اليبشه الايزيدية العراق بغداد

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