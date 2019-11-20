اكتشاف 45 مهاجرا في طريقهم إلى إيطاليا بعد إطلاقهم إشارة استغاثة

أثينا- (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في اليونان، اليوم الأربعاء، أنه قد تم اكتشاف 45 مهاجرا على متن قارب يحاول الوصول إلى إيطاليا، وقد تم نقلهم إلى ميناء "كاتاكولو" في غرب اليونان.

وقد انقذت سفينة بضائع المهاجرين، غرب شبه جزيرة بيلوبون اليونانية، بعد أن أرسلوا إشارة استغاثة، حيث قامت قوات خفر السواحل اليونانية بدورها بارسالها إلى جميع السفن المارة.

وذكرت "وكالة أنباء أثينا-مقدونيا" أن خفر السواحل اكتشف اثنين من المهربين المشتبه بهم بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم. ولم يعط المسؤولون تفاصيل حول المكان الذي جاء منه المهاجرون.

ويعرض المهربون نقل المهاجرين من اليونان أو تركيا إلى إيطاليا بصورة مباشرة، لتجنب سفرهم عبر طريق البلقان المؤدي إلى أوروبا، والذي تم وقفه بصورة فعلية.

وتستضيف مراكز استقبال المهاجرين - في جزر ليسبوس وخيوس وليروس وساموس وكوس اليونانية - عشرات الآلاف من الأشخاص، على الرغم من أن منشآتها مخصصة في الأصل لإيواء 6200 شخص فقط.