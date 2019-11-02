تونس: النهضة تتشاور مع "ائتلاف الكرامة" لتشكل حكومة

تونس (د ب أ)

أجرى حزب حركة النهضة الإسلامية،الفائز في الانتخابات التشريعية في تونس، مشاورات اليوم السبت مع الحزب المحافظ "ائتلاف الكرامة" بشأن تشكيل حكومة ائتلافية.

ويقود رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي المشاورات بهدف التوصل إلى ضمان الأغلبية المطلوبة داخل البرلمان والتي تمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية.

وفازت حركة النهضة بأغلبية طفيفة (52 مقعدا من أصل 217) ويتعين عليها اقناع أربعة أو خمسة أحزاب للدخول في الائتلاف الحكومي. وكانت قد استثنت في مفاوضاتها حزبي "قلب تونس" الليبرالي والذي حل ثانيا في الانتخابات والحزب الدستوري الحر الذي يمثل وجه النظام القديم وحل خامسا في الترتيب.

ويعتبر ائتلاف الكرامة الذي حل في المركز الرابع بـ21 مقعدا، من التيار المحافظ ويضم في صفوفه سياسيين من التيار الإسلامي كما يقدم نفسه نصيرا لأهداف ثورة 2011.

وقال الحزب في بيان له "موقفنا من المشاركة في الحكومة القادمة أو تزكيتها ليس أمرا حاصلا، وهو مرتبط بما ستفضي إليه المفاوضات، وما ستلتزم به الحكومة القادمة من خطوات ملموسة لتحقيق أهداف الثّورة، ونذكّر بأنّنا لسنا احتياطيا مضمونا لأحد".

وتبدأ مهلة تشكيل الحكومة الجديدة رسميا بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية عقب انتهاء آجال البت في الطعون. ويتوقع ان يكون ذلك في منتصف تشرين ثان/نوفمبر الحالي.