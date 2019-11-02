دبلوماسي روسي: موسكو وواشنطن تبحثان إمكانية عقد اجتماع ثنائي

موسكو - (أ ش أ):

قال أندريه بيلوسوف نائب مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن روسيا والولايات المتحدة تناقشان إمكانية عقد اجتماع ثنائي حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي، لكن حتى الآن دون نتائج.

وقال بيلوسوف في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "إن روسيا لا تزال منفتحة لإجراء حوار بناء مع الجانب الأمريكي"، مضيفا "كان قد عقد اجتماع في جنيف بين وفدي البلدين في يوليو، وتم التوصل إلى تفاهم أساسي على ضرورة استمرار الاتصالات، لكن للأسف، لم يتم تحديد تواريخ أو الوقت لإجراء مثل هذه الاتصالات بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي".

وتابع: "الحديث يدور عن اتصالات ثنائية على شكل وفود بين الإدارات على مستوى نائب وزير.. العمل مستمر، الاتصالات جارية حول كيفية تنظيم مثل هذا الاجتماع، ولكن حتى الآن دون نتائج.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد صرح أمس الجمعة، بأنه لم يلحظ بعد إحراز تقدم في الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول مسألة الاستقرار الاستراتيجي.

وقال لافروف "إنه لا يوجد نقص في مبادراتنا لإشراك شركائنا الأمريكيين في حوار على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، لكن رد الفعل على هذه المبادرات ليس مشجعًا على الإطلاق لذلك، لم يلاحظ إحراز تقدم في الحوار الروسي-الأمريكي حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي المهم للغاية".

وأضاف: "نظرًا لعدم ملاحظة ذلك، وفي مبادرة منهجية أخرى طرحها الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أعني إنشاء مجلس أعمال يتكون من 5-6 من كبار المسؤولين في الشركات الخاصة عن كل جانب منذ ثلاث سنوات تقريبًا، كنا نجاهد من أجل هذا، ولا تقدم حتى الآن".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قد اتفقا خلال قمة هلسنكي في يوليو الماضي، على إنشاء مجلس استشاري لوسط الأعمال يضم ممثلين عن كلا البلدين.