البرازيل تعتقل أخطر مهربي البشر في العالم

برازيليا - (أ ش أ):

قالت الشرطة الاتحادية البرازيلية إنها اعتقلت سيف الله المأمون المولود في بنجلاديش، والذي تعتبره السلطات أحد أبرز مهربي البشر في العالم.

واعتقلت الشرطة البرازيلية - حسبما نقلت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم السبت - أفراد مجموعة يُزعم تورطها في مؤامرة ضخمة لتهريب بشر إلى الولايات المتحدة بعد التعاون مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.

وتم اعتقال عدة أشخاص في ساو باولو، حيث يعيش المأمون وفي 3 مدن برازيلية أخرى، وجمدت الشرطة أيضا 42 حسابا مصرفيا تقول إن هذه المجموعة كانت تستخدمها في تمويل أنشطتها.

ودخل المأمون البرازيل قبل 6 أعوام كلاجئ وكان يعيش في حي براس في ساو باولو، الذي يقيم فيه مهاجرون من شتى أنحاء العالم.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن هناك مزاعم بأن المأمون كان يؤوي أشخاصا قادمين من جنوب شرق آسيا في ساو باولو ورتب سفرهم من خلال شبكة مهربين تعمل في بيرو والإكوادور وكولومبيا وبنما وكوستاريكا ونيكاراجوا وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك.

وقالت الشرطة البرازيلية إن المأمون ومجموعته كانوا يهربون أشخاصا من أفغانستان وبنجلادش والهند ونيبال وباكستان إلى البرازيل ثم إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.مشيرة إلى أن المجموعة كانت تتقاضي من القادمين من آسيا نحو 50 ألف ريال (12524 دولار) لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة، وكان البعض سيبقى أيضل بشكل غير قانوني في البرازيل حيث يتم إعطاؤهم وثائق مزورة.