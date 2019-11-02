مقتل 35 جنديا في "هجوم إرهابي" في مالي

باماكو - (د ب أ):

قتل 35 جنديا على الأقل في هجوم يشتبه في أنه إرهابي على موقع عسكري في مالي يوم الجمعة، حسبما قال مسؤولون.

وقال الجيش المالي في بيان على موقعه اليوم السبت إن الغارة، التي يعتقد أن مسلحين إسلاميين هم الذين نفذوها، وقعت في وقت مبكر يوم الجمعة في قاعدة بمنطقة اندليماني، في شمال البلاد على الحدود مع النيجر.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر أسفر عن مقتل 38 جنديا ماليا في موقعين عسكريين في أوئل الشهر الماضي. ويعتقد أن مسلحين إسلاميين كانوا وراء الهجوم أيضا.

وتعرضت منطقة وسط وشمال مالي لأعمال عنف متكررة وهجمات في أعقاب انقلاب عسكري وقع في عام 2012 ، والذي شهد سيطرة جماعات متمردة انفصالية وفي وقت لاحق مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على المنطقة.

وساعدت العمليات التي قامت بها قوات عسكرية فرنسية وإفريقية فضلا عن جهود جيش مالي في طرد المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على المنطقة، إلا أن أنشطة المتمردين والعمليات العسكرية مستمرة في المنطقة على الرغم من التوقيع على عدة اتفاقيات سلام.