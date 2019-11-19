وكالة السياحة الروسية توصي بإيقاف بيع الرحلات إلى سوريا

موسكو - (د ب أ):

أوصت وكالة السياحة الفيدرالية في روسيا منظمي الرحلات السياحية بوقف بيع الرحلات إلى سوريا، إلى أن يصبح الوضع في البلاد طبيعيا، "من أجل ضمان سلامة السياح الروس"، بحسب تقارير وردت على الموقع الإلكتروني للوكالة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء أنه قد جاء على موقع وكالة السياحة، نصائح للسياح الروس الموجودين في سوريا، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن الشخصي، وكذلك توخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم في جميع أنحاء سورية.

وكانت تقارير إخبارية ذكرت في وقت سابق اليوم، أنه بعد مرور ثماني سنوات على بداية الأزمة السياسية في سوريا، بدأ التدفق السياحي في الانتعاش.