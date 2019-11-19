إصابة 5 من أفراد الحماية المدنية التونسية في انفجار خزان وقود بمعبر راس جدير

تونس- (د ب أ):

أصيب خمسة أعوان من وحدات الحماية المدنية التونسية بمعبر راس جدير الحدودي مع ليبيا، بإصابات بليغة اليوم الثلاثاء اثر انفجار خزان وقود.

وأفادت وزارة الداخلية بأن الاعوان تعرضوا لإصابات بليغة في الانفجار بينما كانوا يحاولون إخماد حريق نشب بخزان وقود بسيارة في المعبر الواقع بمعتمدية بن قردان التابعة لولاية مدنين (حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة تونس).

وكان يفترض نقل المصابين إلى مستشفى الحروق البليغة في العاصمة عبر طائرة عمودية عسكرية غير أن حالتهم الصحية الخطيرة حالت دون نقلهم كما أنهم يخضعون الى التنفس الاصطناعي، بحسب ما ذكرت الوزارة.

ونقل الاعوان بدلا من ذلك عبر سيارات اسعاف مجهزة الى المستشفى الجهوي القريب بولاية مدنين.

وقالت الداخلية إنه "سيتم إخضاعهم إلى مزيد من الفحوصات لاتخاذ كل الإجراءات الطبية الضرورية لضمان مواصلة نقلهم إلى تونس العاصمة في أحسن الظروف".