أمريكا: زيادة الدوريات في بحر الصين الجنوبي هي رسالة إلى بكين

مانيلا- (د ب أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تجري المزيد من الدوريات في بحر الصين الجنوبي لتوجيه رسالة إلى الصين للحفاظ على حرية الملاحة في المنطقة المهمة بالنسبة للتجارة العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول الأمريكي قوله في بيان صحفي خلال زيارة لمانيلا إن الولايات المتحدة "ترفض محاولات أي دولة لاستخدام الإجبار أو الترهيب لدفع مصالحها الدولية على حساب الآخرين".

كما حث الدول التي تطالب بحقوق في بحر الصين الجنوبي على اتخاذ موقف علني لتأكيد الحقوق السيادية من أجل إعادة الصين "إلى المسار الصحيح".

وقال إسبر إن "الرسالة الواضحة التي نحاول توجيهها ليست أننا نعارض الصين في حد ذاتها، بل أننا جميعا نتمسك بالقانون الدولي، وأننا نعتقد أن الصين لابد أن تلتزم به بالمثل".