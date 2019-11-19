الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي

القاهرة - (مصراوي)

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي، وذلك ردًا على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على موقع "فيسبوك" التصريح الصحفي، عقب استفسار الصحفيين والمراسلين، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، التي أعلن خلالها أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.

وجاء إعلان بومبيو عن التحول في السياسة الأمريكية إزاء المستوطنات في الضفة الغربية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين.

وتابع بومبيو "لقد قمنا بزيادة أحتمالية تحقيق السلام"، مضيفا أن الخطوة تعتمد على "الحقائق على الأرض " وتقدم فرصة للإسرائيليين والفلسطينيين "للاجتماع معا والتوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة الصعبة"

وأشار إلى أن السياسة السابقة- التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- لم تنجح في دفع قضية السلام.