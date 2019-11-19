  • عاجل:"شبورة وبرودة".. تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي

    12:04 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    الخارجية: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي

    وزارة الخارجية المصرية

    القاهرة - (مصراوي)

    أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بإعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي، وذلك ردًا على استفسارات من جانب عدد من المراسلين الصحفيين.

    ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على موقع "فيسبوك" التصريح الصحفي، عقب استفسار الصحفيين والمراسلين، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، التي أعلن خلالها أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.

    وجاء إعلان بومبيو عن التحول في السياسة الأمريكية إزاء المستوطنات في الضفة الغربية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين.

    وتابع بومبيو "لقد قمنا بزيادة أحتمالية تحقيق السلام"، مضيفا أن الخطوة تعتمد على "الحقائق على الأرض " وتقدم فرصة للإسرائيليين والفلسطينيين "للاجتماع معا والتوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة الصعبة"

    وأشار إلى أن السياسة السابقة- التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- لم تنجح في دفع قضية السلام.

    وزارة الخارجية المستوطنات الإسرائيلية القانون الدولي أحمد حافظ الضفة الغربية المحتلة

    الخبر التالى:

    كولومبيا تشدد الأجراءات لمنع العنف قبل احتجاجات الخميس المقبل
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان