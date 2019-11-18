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    مليشيات الحوثي تعدم اثنين من مسلحيها لرفضهما التقدم إلى جبهات القتال

    02:28 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    مليشيات الحوثي تعدم اثنين من مسلحيها لرفضهما التقدم إلى جبهات القتال

    الحوثيين

    صنعاء - أ ش أ

    ذكرت مصادر ميدانية يمنية أن قياديًا حوثيًا أعدم اثنين من عناصر المليشيات بمحافظة إب؛ لعدم تنفيذهما أوامره بالتقدم للقتال في الخطوط الأمامية في جبهة الفاخر شمالي محافظة الضالع.

    وأوضحت المصادر - وفقًا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين - أن القيادي الحوثي استدعى المسلحَين إلى إحدى العبَّارات للتحقيق والاستجواب، ثم باشر بإطلاق النار عليهما، فيما انسحب باقي المسلحين من أبناء مديرية القفر بمحافظة إب باتجاه مدينة إب، لتنشب اشتباكات أُصيب خلالها عشرات المسلحين.

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    الحوثيين اليمن محافظة إب صنعاء

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