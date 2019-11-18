جابر المبارك يعتذر لأمير الكويت عن تشكيل حكومة جديدة

القاهرة - (مصراوي):

اعتذر جابر المبارك الحمد الصباح عن تشكيل حكومة جديدة في الكويت، بعد أن أصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، أمرًا ملكيًا بتعيينه.

كما أمر الصباح بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت سيوجه كلمة إلى الأمة مساء اليوم، مشيرة إلى أن أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر الأحمد الصباح في إطار المشاورات "التقليدية" الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.