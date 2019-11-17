إيرانية حائزة على نوبل تطالب أوروبا بتوفير الإنترنت لشعبها

القاهرة - (مصراوي)

طالبت الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل، أوروبا بتوفير الإنترنت لشعبها في إيران، حسبما ذكرت "العربية".

فيما أكدت المعارضة الإيرانية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الاحتجاجات تتواصل في العشرات من المدن.

ونقل الموقع الإلكتروني لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، قولها إن الاحتجاجات تتواصل في أكثر من 75 مدينة إيرانية، وأن المحتجين دمروا الكثير من المقار الأمنية والحكومية.

كما أفادت ببدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم.

وذكرت أن ما لا يقل عن ثمانية من مدنيين قتلوا في مواجهات مع قوات الأمن.

ولم يتسن التأكد من صحة هذه البيانات بعدما قطعت السلطات خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.

وقالت خدمة" نتبلوكس" غير الحكومية في بيان إن "إيران وسط انقطاع عام شبه كلي للإنترنت اعتبارا من الساعة 18:45 بالتوقيت المحلي يوم

السبت (15:15 بتوقيت جرينتش)