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أنباء عن مقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران

09:31 م السبت 16 نوفمبر 2019
أنباء عن مقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران

احتجاجات ايران

طهران - (أ ش أ):

أعلنت مصادر إيرانية معارضة أن هناك أنباء عن مقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد.

ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية ، دون المزيد من التفاصيل.

وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران ، التي إندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين ، إلى 11 شخصا بعد مقتل متظاهر في سيرجان أمس.

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