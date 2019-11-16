أنباء عن مقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غرب إيران
09:31 م السبت 16 نوفمبر 2019
طهران - (أ ش أ):
أعلنت مصادر إيرانية معارضة أن هناك أنباء عن مقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد.
ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية ، دون المزيد من التفاصيل.
وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران ، التي إندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين ، إلى 11 شخصا بعد مقتل متظاهر في سيرجان أمس.
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