الشرطة الفرنسية تعتقل 100 شخص ضمن احتجاجات السترات الصفراء

باريس - (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، 100 شخص في باريس خلال احتجاجات لحركة "السترات الصفراء"، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء المظاهرات.

وذكرت قناة "سكاي نيوز " أن الشرطة تدخلت لمنع مئات المحتجين من التظاهر في طريق باريس الدائري، مؤكدة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين شمال غربي العاصمة.

من جانبها، أعلنت شركة النقل العام الباريسية عن إغلاق أكثر من 20 من محطات المترو وسكك الحديد، منذ صباح اليوم، في ظل مظاهرات السترات الصفراء، بطلب من الشرطة، بما فيها محطات تقع قرب الشانزليزيه وبرج إيفل وساحة الكونكورد والجمعية الوطنية .. كما أدخلت الشركة تغييرات على مسار أكثر من 50 حافلة في العاصمة.