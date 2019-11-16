10 قتلى على الأقل في انفجار بمدينة الباب السورية

القاهرة - (مصراوي):

قالت صحيفة أورينت السورية إن 10 مدنيين على الأقل قتلوا وجرح أكثر من 30 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف الكراج (محطة الركاب) في مدينة الباب السورية، مشيرة إلى أن الحصيلة مرجحة للارتفاع جراء الإصابات الحرجة للجرحى.

وأضافتالصحيفة أن الجهة التي تقف خلف الانفجار تعمدت استهداف مركز إنطلاق الركاب (الكراج) لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، منوهة إلى أن الانفجار تسبب باحتراق وتدمير عدد من السيارات والمحال التجارية القريبة من المكان.