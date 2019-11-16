حرق المصرف الوطني بمدينة إيرانية احتجاجا على رفع سعر الوقود (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

أحرق محتجون إيرانيون، اليوم السبت، فرع المصرف الوطني بمدينة بهبهان جنوبي غرب إيران، وذلك في سلسلة احتجاجات ضد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.

ونشر موقع "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو لما قالت إنه إحراق المصرف، وسط احتشاد كبير من المتظاهرين.

وتواصلت المظاهرات في عدة مدن إيرانية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، وهاجم المحتجون الغاضبون محطات وقود وقطعوا الطرق في عدد من المناطق.

وأغلق محتجون طريق رئيسي يؤدي إلى الحي الصناعي في مدينة شيراز جنوبي إيران، وهو طريق كمربندي.

فيما أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية في العاصمة طهران أيضًا عن طريق إيقاف سياراتهم في إشارة إلى رفض القرار الحكومي.

وأعلنت الشركة الوطنية النفطية في إيران مساء الخميس، رفع أسعار الوقود بنسبة 50% حتى حصة 60 لترا في الشهر، وبنسبة 300% خارج الحصة الشهرية.

وبذلك يرتقع سعر البنزين ضمن الحصة العادية البالغة 60 لترا في الشهر الى 1500 تومان للتر الواحد (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي ونحو 11500 تومان حسب السوق الحرة) ويبلغ سعر اللتر الواحد خارج الحصة 3000 تومان.

وتبلغ الحصة الشهرية للسيارات الملاكي 60 لترا وللسيارات الملاكي ذات الوقود المزدوج (بنزين وغاز) 30 لترا وسيارات الأجرة 400 لتر وسيارات الأجرة ذات الوقود المزدوج 200 لتر.

من جانبها أصرت الحكومة الإيراني على أن رفع أسعار الوقود سيكون في صالح الأسر محدودة الدخل.