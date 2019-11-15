العراق .. مقتل متظاهر وإصابة أخر بانفجار قرب ساحة التحرير ببغداد

بغداد - (د ب ا):

أفاد شهود عيان أن عبوة صوتية انفجرت أسفل سيارة مدنية قرب ساحة التحرير وسط بغداد مساء اليوم الجمعة أوقعت قتيلا وأصابت آخر.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الالمانية (د ب ا)-:" إن عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم قرب ساحة التحرير وسط بغداد مما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة أخر بجروح".