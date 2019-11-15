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    العراق .. مقتل متظاهر وإصابة أخر بانفجار قرب ساحة التحرير ببغداد

    11:51 م الجمعة 15 نوفمبر 2019
    العراق .. مقتل متظاهر وإصابة أخر بانفجار قرب ساحة التحرير ببغداد

    احتجاجات العراق

    بغداد - (د ب ا):
    أفاد شهود عيان أن عبوة صوتية انفجرت أسفل سيارة مدنية قرب ساحة التحرير وسط بغداد مساء اليوم الجمعة أوقعت قتيلا وأصابت آخر.
    وقال الشهود لوكالة الأنباء الالمانية (د ب ا)-:" إن عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم قرب ساحة التحرير وسط بغداد مما تسبب بمقتل متظاهر وإصابة أخر بجروح".

    مقتل متظاهر احتجاجات العراق ساحة التحرير

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