تراجع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء إلى ألمانيا هذا العام

برلين - (د ب أ): ذكرت وزارة الداخلية الألمانية الي

برلين - (د ب أ):

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة أن أعداد المتقدمين بطلبات اللجوء إلى السلطات الألمانية تراجع بشدة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه من أول ناير حتى نهاية أكتوبر الماضي تم تقديم 122225 طلب لجوء للسلطات الألمانية بصورة رسمية.

وأوضحت الوزارة أن هذا العدد يقل بمقدار 16430 طلبا بنسبة 8ر11 % عن الشهور العشرة الأولى من 2018.

يلاحظ أن نسبة 9ر21 % من هذه الطلبات هي لأطفال لم يبلغوا عاما واحدا تمت ولادتهم بعد دخول والديهم إلى الأراضي الألمانية.

ويرتبط تراجع أعداد طلبات اللجوء بتراجع أعداد المهاجرين من دول الأزمات كسورية والعراق المتجهين إلى ألمانيا.