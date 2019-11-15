رئيس أيرباص يتعهد بمواصلة العمل في بريطانيا حال خروجها من الاتحاد الأوروبي

لندن - (د ب أ):

قال المدير التنفيذي لشركة أيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات جيوم فيوري اليوم الجمعة إن اتفاق بريكست الأخير بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يمهد الطريق لمواصلة الشركة إنتاج أجنحة الطائرات في المملكة المتحدة.

وأوضح فيوري في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن الوحدة البريطانية التي توظف 14 ألف شخص وتعزز 110 ألف وظيفة في مجال توريدات الصناعات المغذية للوحدة تتمتع بـ "بقدرة تنافسية كبيرة للغاية" وستظل محورا لإنتاج الأجنحة طالما تم تجنب خروج بريطانيا من دون اتفاق.

وذكر المدير التنفيذي الذي تولى مهام منصبه في أبريل إن "لدينا قاعدة صناعية وفنية قوية للغاية في المملكة المتحدة"، مضيفا "نحن سعداء للغاية بما لدينا".

وأشار إلى أنه لا يوجد سبب لنقل الإنتاج خارج المملكة المتحدة، في تصريحات تمثل لهجة مرنة لأيرباص بشأن بريكست بالمقارنة مع سلفه توم إندرز الذي كان واحدا من أشد المنتقدين للانفصال من بين رؤساء قطاع الأعمال في أوروبا.

وكان مسؤولون قد ذكروا العام الماضي أن الشركة ومقرها تولوز بفرنسا تجري اتصالات مع 7 حكومات على الأقل لبحث مستقبل إنتاج أجنحة الطائرات.