الرئيس التونسي يكلف مرشح حركة النهضة بتشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - مصراوي:

كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرشح حركة النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحسب ما ذكرته جريدة الشروق التونسية.

وكان الحبيب الجملي من بين الأسماء المطروحة في اجتماع مجلس شورى حركة النهضة لرئاسة الحكومة، وهو سياسي تونسي،شغل منصب كاتب دولة لدى وزير الفلاحة بين 2011 و2014.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، صرّح أمس الخميس "إن مجلس شورى الحركة زكى شخصية لتولي مهام رئاسة الحكومة المقبلة بعد التصويت عليها، وكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بتقديمه رسميا لرئيس الجمهورية اليوم الجمعة".