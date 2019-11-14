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    للمرة الأولى.. نقل مروحيات روسية إلى "القامشلي" بسوريا

    12:13 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    للمرة الأولى.. نقل مروحيات روسية إلى "القامشلي" بسوريا

    مجموعة مروحيات تنتقل من "حميميم" إلى "القامشلي"

    موسكو/دمشق- (د ب أ):

    أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه جرى نقل مروحيات لمطار مدينة القامشلي السورية القريبة من الحدود التركية، وذلك للمرة الأولى.

    وأفادت قناة "زفيزدا"، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، الخميس، بأن مروحيات تابعة لسلاح الجو الروسي وصلت إلى مطار مدينة القامشلي قادمة من قاعدة حميميم.

    وأشارت القناة إلى أن طائرات الهليكوبتر الروسية ستتواجد في مطار مدينة القامشلي بصفة مستمرة إلى أن تنتفي الحاجة إليها.

    وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه سيتواجد في مطار القامشلي أيضا ما يؤمنه من الهجمات الجوية، مضيفة أنه من أجل ذلك تم نقل منظومة دفاع جوي من نوع "بانتسير" إلى مطار القامشلي.

    وتشارك مروحيات سلاح الجو الروسي في تسيير الدوريات المنتظمة لتأمين الشمال السوري، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع تركيا.

    وزارة الدفاع الروسية مطار مدينة القامشلي سوريا الحدود التركية سلاح الجو الروسي

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