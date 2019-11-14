أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على اغتيال أبوالعطا

القاهرة- (مصراوي):

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، الخميس، إن اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، "يقرب الكيان الصهيوني خطوة وراء خطوة من نهايته الحتمية".

وأضاف سلامي أن "صبر العالم الإسلامي على الجرائم الصهيونية يكاد ينتهي، وهم يهيئون الظروف لسقوطهم بأيديهم من خلال مواصلة الأعمال الشريرة في المنطقة"، معتبرا أن "الأعمال الوحشية، مثل اغتيال أبو العطا تقرب الكيان الصهيوني خطوة وراء خطوة من نهايته الحتمية"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

كما شدّد على أن "الدفاع المشروع كان وسيبقى حقا من حقوق حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والشعب الفلسطيني ككل، في وجه الجرائم الصهيونية".

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده لن تتوقف أو تتراجع في مجال القضايا الدفاعية "لأنها خط أحمر وغير قابلة للتفاوض"، مشيرا إلى أن "الصواريخ الإيرانية باتت دقيقة" والقوات الجوية سترد على أي خطأ يرتكبه العدو ضد إيران.

واعتبر سلامي أن الصواريخ الباليستية الإيرانية أنهت أسطورة حاملات الطائرات الأمريكية، لافتًا إلى أن "الأساطيل الأمريكية لم تعد في مأمن في أي مكان من العالم، والأمريكيون يعلمون ذلك".

كانت وزارة الخارجية الإيرانية دانت "بشدة" الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واغتيال أحد قادة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مؤكدة على "ضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية على جرائم الحرب في فلسطين".

يأتي ذلك فيما وافقت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، الخميس، على طلب مصري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وينص الاتفاق على موافقة إسرائيل على شروط الحركة وأبرزها "وقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة"، وفق وكالة أنباء "معًا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بأنه بعد دقائق من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من القطاع.