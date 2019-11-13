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    الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين بـ"عاصفة الحزم"

    09:31 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها المشاركين بـ"عاصفة الحزم"

    القوات الإماراتية العاملة في عدن

    أبوظبي - (أ ش أ):

    أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم/الأربعاء/ استشهاد أحد جنودها المشاركين في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

    وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية- بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن العريف طارق حسين حسن البلوشي استشهد خلال أداء واجبه الوطني في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية، معربة عن تعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد سائلة الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته و أن يتغمده بواسع رحمته.

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    استشهاد جندي الجيش الاماراتي عاصفة الحزم اليمن الحوثيون

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