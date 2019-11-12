لافروف: واشنطن تسعى لإقامة "شبه دولة" شرقي الفرات

القاهرة- (مصراوي):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة تسعى لفصل مناطق في شرق الفرات عن سوريا، وإقامة شبه دولة عليها، حسبما نقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف لافروف خلال منتدى السلام في باريس، الثلاثاء: "تطلب الولايات المتحدة من دول الخليج توظيف استثمارات كبيرة هناك، لإقامة إدارة محلية عمادها "قوات سوريا الديمقراطية"، وقوات حماية الشعب الكردية وآخرون، فيما لا تخفي نيتها السيطرة على حقول النفط هناك".

وأشار الوزير الروسي إلى أن الولايات المتحدة تمنع حلفاءها من الاستثمار في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وقال: "نحن والحكومة السورية نؤيد دعوة الجميع إلى تهيئة الظروف لتحديث البنية التحتية وتسهيل عودة اللاجئين، وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا".