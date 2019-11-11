مسؤول أمني عراقي: مقتل 17 داعشيا شمال غرب الموصل

الموصل - (د ب أ)

أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية اليوم الاثنين مقتل 17 عنصرا من داعش، بينهم سوريون وأتراك، شمال غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري، الناطق باسم القيادة إن"القوات الأمنية العراقية شنت اليوم عملية أمنية في جبل العطشان في بلدة بادوش 25كم شمال غرب الموصل، وتمكنت من قتل 17 داعشيا بينهم أربعة قادة سوريين وتركيان".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.