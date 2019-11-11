  • عاجل:الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية بالقاهرة والمحافظات في هذا الموعد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي المولد النبوي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    مسؤول أمني عراقي: مقتل 17 داعشيا شمال غرب الموصل

    05:31 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    مسؤول أمني عراقي: مقتل 17 داعشيا شمال غرب الموصل

    قوات العراق

    الموصل - (د ب أ)

    أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية اليوم الاثنين مقتل 17 عنصرا من داعش، بينهم سوريون وأتراك، شمال غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

    وقال العميد محمد الجبوري، الناطق باسم القيادة إن"القوات الأمنية العراقية شنت اليوم عملية أمنية في جبل العطشان في بلدة بادوش 25كم شمال غرب الموصل، وتمكنت من قتل 17 داعشيا بينهم أربعة قادة سوريين وتركيان".

    وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

    العراق الموصل تنظيم داعش

    الخبر التالى:

    سفارة ليبيا بمالطا تنفي وجود اتفاق سري بين البلدين بشأن المهاجرين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان