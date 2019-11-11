سفارة ليبيا بمالطا تنفي وجود اتفاق سري بين البلدين بشأن المهاجرين

طرابلس - (د ب أ)

نفت سفارة ليبيا بمالطا اليوم الاثنين، ما تناقلته صحيفة التايمز المالطية بشأن وجود اتفاق سرى بين البلدين يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعين إلى ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء الليبي.

وأكدت السفارة بأنه "فى الوقت الذى لا توجد فيه أية اتفاقيات سرية بين الحكومتين، فإنهما تتعاونان بشكل وثيق وشفاف، فيما يخص مسائل الهجرة غير الشرعية، وأنشطة التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط، فى إطار الشراكة 5+5 وبموجب التزاماتهما وفقًا للقانون الانسانى الدولى".

كما أشارت السفارة الليبية فى هذا الصدد إلى أنه "بفضل تعاون الحكومة الليبية مع كل من مالطا وإيطاليا، وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي، قد أمكن إنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء على امتداد العقد الماضى"، بحسب البيان.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين الراغبين في التوجه إلى اوروباعبر البحرالمتوسط.