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هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا بعد عطل أصاب أحد محركاتها

10:46 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا بعد عطل أصاب أحد محركاتها

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ)

تمكنت طائرة ركاب من طراز "سوخوي سوبرجيت-100"، من الهبوط الاضطراري بسلام في مطار مدينة تيومين الروسية بعد عطل مفاجئ أصاب المحرك الأيسر للطائرة.

وقال مصدر في برج المراقبة لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة: "إن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 18:17".

وكان المتحدث باسم خدمات الطوارئ في المنطقة صرح لوكالة (سبوتنيك) بأن طائرة ركاب من طراز "سوخوي سوبرجيت-100" تستعد لهبوط اضطراري في مطار تيومين على الأرجح جراء عطل أصاب أحد محركاتها، مشيرا إلى أن الطائرة تقل على متنها 80 راكبا بينهم أفراد الطاقم.

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هبوط اضطراري روسيا طائرة ركاب موسكو

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