مقتل 15 جندياً في هجوم إرهابي شمال مالي

بامكو - (أ ش أ)

قُتل خمسة عشر جندياً مالياً، اليوم الجمعة، في هجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكرياً في انديليمان بشمال البلاد.

وقال الجيش المالي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" أوردتها قناة "فرانس 24" ، إن هجومًا إرهابياً استهدف موقعًا عسكرياً في انديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جندياً بحسب حصيلة غير نهائية.

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جندياً في هجومين إرهابيين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينافاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.