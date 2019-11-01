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مقتل 15 جندياً في هجوم إرهابي شمال مالي

10:36 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
مقتل 15 جندياً في هجوم إرهابي شمال مالي

الجيش المالي - أرشيفية

بامكو - (أ ش أ)

قُتل خمسة عشر جندياً مالياً، اليوم الجمعة، في هجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكرياً في انديليمان بشمال البلاد.

وقال الجيش المالي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" أوردتها قناة "فرانس 24" ، إن هجومًا إرهابياً استهدف موقعًا عسكرياً في انديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جندياً بحسب حصيلة غير نهائية.

ويأتي ذلك بعد شهر من مقتل أربعين جندياً في هجومين إرهابيين في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر قرب بوركينافاسو الواقعة جنوب مالي، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع.

الجيش المالي الإرهاب هجوم إرهابي بامكو

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