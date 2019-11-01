بسبب الهالوين، طعن 5 أشخاص في تورونتو
05:58 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
واشنطن (د ب أ)
أصيب خمسة أشخاص اليوم الجمعة، في قتال اندلع أثناء احتفال بعيد القديسين "الهالوين" في تورونتو، وصفه رجال الشرطة في المدينة الكندية بأنه "غوغائي".
وقالت شرطة تورنتو صباح اليوم الجمعة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، إن أربعة من المصابين نقلوا إلى المستشفى بينهما اثنان في حالة خطيرة.
ووفقا للشرطة، فإن ثلاثة من المصابين الخمسة تعرضوا للطعن.
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