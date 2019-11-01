أكثر الكلمات إنتشاراً

عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

بسبب الهالوين، طعن 5 أشخاص في تورونتو

05:58 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
بسبب الهالوين، طعن 5 أشخاص في تورونتو

الشرطة الكندية - أرشيفية

واشنطن (د ب أ)

أصيب خمسة أشخاص اليوم الجمعة، في قتال اندلع أثناء احتفال بعيد القديسين "الهالوين" في تورونتو، وصفه رجال الشرطة في المدينة الكندية بأنه "غوغائي".

وقالت شرطة تورنتو صباح اليوم الجمعة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، إن أربعة من المصابين نقلوا إلى المستشفى بينهما اثنان في حالة خطيرة.

ووفقا للشرطة، فإن ثلاثة من المصابين الخمسة تعرضوا للطعن.

حادث طعن تورونتو كندا عيد الهالوين

الخبر التالى:

بأدوات متعددة.. كيف تُعيق إيران خروج العراق من شباكها؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان