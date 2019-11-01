رغم معارضة أمريكا.. روسيا تكمل إمداد تركيا بمنظومة "إس 300"

موسكو (د ب ا)

أعلن الكسندر مخاييف مدير عام شركة "روس أوبورون إكسبورت"، اليوم الجمعة، أن روسيا أكملت عملية إمداد تركيا بمنظومات "إس 400" الصاروخية قبل الموعد المحدد والمتفق عليه مع الطرف التركي.

وقال مخاييف خلال مؤتمره الصحفي: " في عام 2019 تواصل "روس أوبورون إكسبورت" تعزيز صورتها من خلال شريك موثوق ديناميكي ومرن وهو على استعداد لممارسة الأعمال بكفاءة حتى في مواجهة ضغوط قوية من المنافسين الأخرين"،بحسب وكالة سبوتنيك.

كان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن أن منظومات "إس 400" الصاروخية سيتواصل نقلها حتى الربيع المقبل.

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "اس-400"، جزئياً.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.