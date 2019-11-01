"كانتاس" الأسترالية تكتشف شروخا في ثلاث طائرات "بوينج 737"

سيدني - (د ب أ):

أعلنت شركة "كانتاس" الأسترالية للطيران ، اليوم الجمعة، عن اكتشاف شروخ دقيقة في ثلاث طائرات "بوينج 737" بالجزء الذي يربط الجناح بجسم الطائرة.

وكانت الشركة قد بدأت بفحص 33 طائرة ضمن أسطولها من طائرات بوينج 737 بعدما اكتشفت شرخا في واحدة من طائراتها في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال عملية صيانة دورية.

وقالت كانتاس في بيان صباح الجمعة إن عمليات الفحص تم تقديم موعدها بنحو سبعة أشهر لتشمل جميع طائراتها من طراز "737" بعد العثور على الشرخ الأول.

يشار إلى أن شروخا دقيقة مماثلة قد تم اكتشافها مؤخرا في بعض طائرات بوينج 737 حول العالم.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية بفحص جميع طائرات بوينج من طراز "737 إن جي" التي نفذت أكثر من 30 ألف رحلة جوية.

وقالت كانتاس إنه لا يوجد أي من طائراتها قد استكمل هذا العدد الكبير من الرحلات الجوية ، لكنها فحصت الطائرات التي نفذت أكثر من 22 ألفا و600 رحلة.

وتم استبعاد الطائرات الثلاث من الخدمة لإجراء إصلاحات ، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام الجاري.