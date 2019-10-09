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    إذاعة أغنيات من الحقبة العثمانية عند الحدود السورية مع بدء العدوان التركي

    07:10 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    إذاعة أغنيات من الحقبة العثمانية عند الحدود السورية مع بدء العدوان التركي

    القوات التركية - أرشيفية

    إسطنبول (د ب أ)

    شهدت منطقة حدودية تركية بث أغنيات عسكرية من الحقبة العثمانية وتقرر إغلاق المدارس بها حتى يوم الاثنين المقبل، مع بدء القوات التركية عدوانها على شمال سوريا.

    وتم نصب سماعات في منطقة أقجة قلعة، على بعد نحو 6 كيلومترات من مدينة تل أبيض الاستراتيجية بشمال سوريا، حيث تم عزف موسيقى قومية، وذلك وفقا للقطات عرضتها شبكة "هابير ترك" الخاصة.

    وقالت قناة "تي أر تي" الرسمية التركية إن السلطات المحلية في أقجة قلعة في حالة تأهب، مضيفة أنه تم تحذير السكان من تبادل محتمل لإطلاق النار عبر الحدود.

    وكتب رجب طيب إردوغان على تويتر "ليكن الله معنا.. أحيي كل جندي شجاع يشارك في هذه العملية".

    وأكدت "تي أر تي" أن المساجد في مختلف أنحاء تركيا ستركز في صلاة فجر غد الخميس على الدعاء من أجل الجيش.

    ووصفت القناة العدوان بأنه "أكبر هجوم في تاريخ الجمهورية" وقالت إنه يمتد في منطقة "بطول حوالي 400 كيلومتر وعمق 35 كيلومترا".

    القوات التركية سوريا الدولة العثمانية تركيا الاجتياح التركي

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